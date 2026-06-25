Ο Μπαρτζώκας μετά την ανανέωσή του ανέφερε δίσκο του ΛΕΞ!
Με μία φράση που παραπέμπει στον δίσκο του ΛΕΞ, «Ταπεινοί και Πεινασμένοι» ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τη δουλειά που θέλει να συνεχίσει να κάνει στον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα στις δηλώσεις του μετά την ανανέωσή του με τους «ερυθρόλευκους», ανέφερε τις πρώτες του σκέψεις για την επέκταση της συνεργασίας του και κλείνοντας, τόνισε «Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι», θυμίζοντας τον πρώτο δίσκο του πετυχημένου ράπερ «Ταπεινοί Και Πεινασμένοι» που βγήκε στον αέρα το 2014.
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