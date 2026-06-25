Μπαρτζώκας: «Για μένα ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου»

Μπαρτζώκας: «Για μένα ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου»

Μπαρτζώκας: «Για μένα ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου»
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, για την επόμενη τριετία.

Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην ανανέωσή του.

Τόνισε πως για εκείνον ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι του, ενώ στη συνέχεια είπα πως «συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα τρία χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι παλέψουμε για ακόμα περισσότερες.

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Θέλω προτιστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυρηλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού.

 

Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με ωθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα.

Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο τον δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας του.

Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».

@Photo credits: eurokinissi, olympiacosbc.gr
     

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