Αγγελόπουλοι: «Ο Ολυμπιακός γεννήθηκε για να ανοίγει δρόμους προς την κορυφή με τον Γιώργο Μπαρτζώκα θα συνεχίσει να το κάνει ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ»

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκαν στις δηλώσεις τους για την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα επόμενα τρία χρόνια, με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να ανφέρονται στις δηλώσεις τους για την ανανέωση του Έλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά όσα είπαν:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για ακόμη τρία χρόνια δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια και έχει ήδη αποτυπωθεί ανεξίτηλα και ένδοξα στην ιστορία του συλλόγου.



Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του είναι δεδομένη, ισχυρή κι έχει κερδηθεί με έργο, με ανθεκτικότητα με συνέπεια, αλλά και με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει την προσωπικότητα, τις γνώσεις και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγείται του Ολυμπιακού στο υψηλότερο επίπεδο. Να διαμορφώνει τη νοοτροπία του και να χτίζει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα μέσα στο παρκέ με την πίστη ενός ανθρώπου που δεν διαπραγματεύεται το όραμά του.



Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε απλή αφήγηση. Θριάμβους που έγιναν συλλογική μνήμη, με κορύφωση την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος Ελλάδας. Στιγμές που δεν ήταν προϊόν τύχης ή συγκυρίας, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης αφοσίωσης στον κοινό στόχο.



Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού, όχι για να τη θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να τη συνεχίσουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ό,τι έχει ήδη κατακτηθεί. Το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται.



Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει. Γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή. Και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του, θα συνεχίσει να το κάνει ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ, με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία τις αξίες και τις καταβολές του.



Όλοι μαζί παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στο πλευρό των απλών φιλάθλων του Θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του Συνδέσμου».