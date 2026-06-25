Στις 11-13 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο με την παρουσία των Ολυμπιακού, Άρη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρού Αστέρα.

Οι διοργανωτές του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ανακοίνωσαν σήμερα τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο event που θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία. Ολυμπιακός, Άρης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας θα λάβουν μέρος και μάλιστα στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι… «το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία διεθνή τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο ομάδες υψηλού επιπέδου και χιλιάδες φιλάθλους. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει την πιο λαμπρή έκδοση του θεσμού, με την Κύπρο να μετατρέπεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Από αύριο (26/6) θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια των αγώνων καθώς η χωρητικότητα του γηπέδου αγγίζει τις 6.000 θέσεις.