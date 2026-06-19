Ματ Κοστέλο: Μετακομίζει στον Ερυθρό Αστέρα
Την ώρα που ο Αμερικανός σέντερ της Βαλένθια προσπαθεί να στεφθεί πρωταθλητής Ισπανίας στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, άρχισαν να «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανή αποχώρησή του από τους «ταρόνιας» με προορισμό το... Βελιγράδι.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν -κυρίως- στη Σερβία ο Ματ Κοστέλο αναμένεται να μετακομίσει στον Ερυθρό Αστέρα προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ο 33χρονος σέντερ αγωνίστηκε φέτος σε 40 ματς της Eurolegue έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους και 3.8 ριμπάουντ με 61% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 48% στις βολές.
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