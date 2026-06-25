Ολυμπιακός: Επίσημα τέλος ο ΜακΚίσικ!
Επίσημα τέλος από τον Ολυμπιακό ο Σακίλ ΜακΚίσικ! Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, μέσω ανακοίνωσης ευχαρίστησε τον Αμερικανό για την προσφορά του στην ομάδα του Πειραιά και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.
Ο Σακ ΜακΚίσικ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό: Μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.
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Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.
Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλους (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.
Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.
Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».
Olympiacos BC announces the conclusion of its partnership with @ShaqInTheBox .— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 25, 2026
After seven years together, the time has come to say "thank you" to Shaq. Since joining the club in 2020, he wore the red-and-white jersey with passion and pride and played a key role in the team's…
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