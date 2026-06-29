Ο γυμναστής του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ «ανακοίνωσε» άθελά του τη συμφωνία του παίκτη με τον Ολυμπιακό.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι γνωστό εδώ και καιρό πως έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, με την ανακοίνωσή του από τους Ερυθρολεύκους να είναι θέμα ημερών. Πριν από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, όμως, ήρθε η «ανακοίνωση» από τον γυμναστή του παίκτη.

Ο γυμναστής του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανέβασε ένα story στο Instagram, το οποίο «μαρτυρά» την μεταγραφή του Αμερικανού, καθώς στα χαρτιά του για το πρόγραμμα που θα ακολοθήσει ο παίκτης, υπάρχει πάνω το σήμα του Ολυμπιακού!

«10η σεζόν με τον Κόντι. Οι περισσότεροι παίκτες χαλαρώνουν όταν πετυχαίνουν. Ο Κόντι έκανε το αντίθετο. Κάθε καλοκαίρι βρίσκαμε νέους τρόπους για να προπονηθούμε πιο έξυπνα, να προετοιμαστούμε καλύτερα και να ανεβάσουμε τον πήχη.

Γι’ αυτό πήγε από το EuroCup στη EuroLeague και τώρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ας κάνουμε αυτή την offseason την καλύτερη μέχρι σήμερα. Έτοιμοι για την Μαγιόρκα», έγραψε ο Τζόερικ Μίτσιελς, ο γυμναστής του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.