ΜακΚίσικ: «Συμφώνησε με την Τουρκ Τέλεκομ»
Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και πλέον αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ύστερα από επτά χρόνια παρουσίας στους «ερυθρόλευκους».
Ήδη στην Τουρκία άρχισαν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει με την Τουρκ Τέλεκομ προκειμένου να επιστρέψει στην χώρα όπου αγωνιζόταν πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα το «basketfaul» αναφέρει ότι ο έμπειρος παίκτης έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Τουρκ.
Ο ΜακΚίσικ έχει αφήσει και με το παραπάνω το στίγμα του στην Euroleague καθώς σε 211 παιχνίδια με τους Πειραιώτες έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 7.9 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 59,6% στα δίποντα, 31,3% στα τρίποντα και 68,9% στις βολές ανά 17:16 λεπτά συμμετοχής.
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