Ο Σλοβένος Αλαξάντερ Σέκουλιτς φέρεται να είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Ο Τσάβι Πασκουάλ έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής της Μπαρτσελόνα στους τελικούς της Liga Endesa και πλέον ετοιμάζεται να αναλάβει την ομάδα της Ντουμπάι.

Όπερ και σημαίνει ότι οι Καταλανοί αναζητούν τον επόμενο προπονητή που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου, με τα σενάρια να έχουν ήδη... πάρει φωτιά.

Αυτήν την φορά η «Mozzart Sport» έβαλε στο τραπέζι την περίπτωση του Αλεξάντερ Σέκουλιτς, εξηγώντας σε αντίστοιχο ρεπορτάζ ότι είναι ένας προπονητής τον οποίο εξετάζει σοβαρά η Μπαρτσελόνα για την «επόμενη ημέρα» της ομάδας.

Ο Σλοβένος εκλέκτορας ανέλαβε μεσούσης της σεζόν την Ντουμπάι BC αντικαθιστώντας τον Γιούριτσα Γκόλεματς και μάλιστα την οδήγησε έως και την κατάκτηση της Aba Liga. Παρόλα αυτά θα αποτελέσει παρελθόν λόγω... Πασκουάλ και σύμφωνα με τους Σέρβους δεν αποκλείεται να υπάρξει «ανταλλαγή» στους πάγκους των δύο ομάδων.