O Nίκολα Μίροτιτς είναι στο ραντάρ της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα μετά τα πολλά... άκυρα από άλλους παίκτες.

Η Μπαρτσελόνα είχε στο στόχαστρο τους Μάικ Τζέιμς, Ζαν Μοντέρο και Σίλβεν Φρανσίσκο, αλλά δεν θα συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομαδα της Καταλανίας. Πάντως σύμφωνα με την Mundo Deportivo η Μπάρτσα έχει σαν στόχο τον Νίκολα Μίροτιτς και θέλει την επιστροφή του.

Το κείμενο αναφέρει πως ο έμπειρος ψηλός δεν θα απέκλειε μια επιστροφή στο Παλάου Μπλαουγκράνα τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του. Ο Μίροτιτς έχει όμορφες αναμνήσεις από τα τέσσερα χρόνια του στη Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης δεν συνεχίζει στη Μονακό και λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης του συλλόγου. Ο Μαυροβούνιος που έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ισπανίας είχε μια δύσκολη σεζόν με τη Μονακό λόγω αρκετών τραυματισμών, με τελευταίο τον τραυματισμό από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Πάντως στα ματς που έπαιξε είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ με 39,3% στα τρίποντα. Στα 35 του χρόνια ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.