Ο Μουστάφα Φαλ είχε γνωρίσει το καθολικό χειροκρότημα στο τελευταίο του παιχνίδι στο T-Center ως παίκτης του Ολυμπιακού πριν από έναν χρόνο.

Ήταν το Game 3 των τελικών στο «Telekom Center Athens» όταν ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο στην προσπάθεια να ανακόψει μια προσπάθεια του Όσμαν.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του Φαλ, ο οποίος αποχώρησε από το «Glass Floor» κουτσαίνοντας και με πολύ μεγάλη δυσκολία.

Αμέσως οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για τον -τότε- παίκτη του Ολυμπιακού θέλοντας να του εκφράσουν την απόλυτη συμπαράστασή τους.

Όπως είναι γνωστό ο εν λόγω τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ στάθηκε αρκετός για να τον κρατήσει περίπου 9-10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.