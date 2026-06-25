Φαλ: Ο Γάλλος σέντερ είχε καταχειροκροτηθεί στο τελευταίο του ματς στο T-Center
Ήταν το Game 3 των τελικών στο «Telekom Center Athens» όταν ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο στην προσπάθεια να ανακόψει μια προσπάθεια του Όσμαν.
Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του Φαλ, ο οποίος αποχώρησε από το «Glass Floor» κουτσαίνοντας και με πολύ μεγάλη δυσκολία.
Αμέσως οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για τον -τότε- παίκτη του Ολυμπιακού θέλοντας να του εκφράσουν την απόλυτη συμπαράστασή τους.
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Όπως είναι γνωστό ο εν λόγω τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ στάθηκε αρκετός για να τον κρατήσει περίπου 9-10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Δείτε τι είχε συμβεί στο τελευταίο παιχνίδι του Φαλ στο «T-Center».
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