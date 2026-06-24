Ο Σέιν Λάρκιν αναφέρθηκε στην προοπτική να φύγει από την Αναντολού Εφές και την Τουρκία.

Ο Σέιν Λάρκιν είναι πολιτογραφημένος Τούρκος και είναι λογικό να νιώθει συγκίνηση στην προσπάθεια του να φανερώσει τα συναισθήματα του στην προοπτική να αποχωρήσει από την Τουρκία, παρότι μοιάζει να έχει πλησιάσει πολύ στην Φενέρμπαχτσε.

Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα ο Σέιν Λάρκιν και η Αναντολού Εφές να χωρίσουν τους δρόμους τους, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός γκαρντ από το Σινσινάτι ήρθε στην Αναντολού Εφές το 2018 και σύντομα πολιτογραφήθηκε μέλος της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Πάντα έπαιζε εξαιρετικά για την εθνική ομάδα της Τουρκίας, ειδικά όταν πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2022 και το 2025. Γι' αυτό η Τουρκία σημαίνει πολλά για εκείνον.

«Η Τουρκία μου έχει δώσει πολλά. Με έχει εμπλουτίσει σε όλα, στην κοσμοθεωρία μου, στη σκέψη μου, στις επιθυμίες μου για τη ζωή. Αυτό είναι που με ωθεί και με κάνει να προσπαθώ να αφήσω ένα σημάδι, κάτι που θα μείνει αξέχαστο γιατί αυτό είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος και νομίζω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Πολλοί άνθρωποι, όταν έρχονται εδώ για πρώτη φορά και βλέπουν τι έχει να προσφέρει η Τουρκία, εκπλήσσονται και λένε: "Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ". Όταν ήρθα, ήμουν κι εγώ έτσι. Αυτό είναι ένα μέρος που προσφέρει τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλο και γεμάτο ανθρώπους. Το πάθος που έχουν οι άνθρωποι και ο τρόπος που νοιάζονται ο ένας για τον άλλον είναι τόσο ελκυστικό που θα ένιωθα πολύ άσχημα αν έφευγα χωρίς να προσπαθήσω να δώσω πίσω τουλάχιστον τα μισά από αυτά που μου έχει δώσει αυτή η χώρα και τη ζωή μου» υποστήριξε ο Σέιν Λάρκιν.

Όσο για την κληρονομιά που θέλει να αφήσει πίσω του, εξήγησε: «Αυτό με παρακινεί. Γι' αυτό θέλω να είμαι μέρος της κοινότητας και να αφήσω το στίγμα μου. Αν, όταν φύγω από εδώ μια μέρα, μπορώ να πω ότι άγγιξα τις ζωές των παιδιών και των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, ότι έκανα κάτι καλό και βοήθησα, ότι δεν ήρθα απλώς, πήρα και μετά έφυγα, αλλά ότι άφησα κάτι. Ήρθα εδώ και ό,τι πήρα το άξιζα με τη δουλειά μου. Αλλά προσπάθησα επίσης να προσφέρω πίσω. Στήριξα τους ανθρώπους που με στήριξαν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δίκαιη σχέση και αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Για μένα, αυτό είναι ένα δεύτερο σπίτι, γιατί πουθενά αλλού στον κόσμο δεν έχω νιώσει τόσο αποδεκτός, τόσο επιθυμητός και τόσο ελεύθερος να είμαι αυτός που είμαι. Οφείλω τα πάντα σε αυτό το μέρος και σκοπεύω να το ξεπληρώσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω».