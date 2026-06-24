Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός θέλουν να συνεχίσουν μαζί και μετά το πέρας της τρέχουσας συμφωνίας, με τον παίκτη και την ομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, να βρίσκονται σε συζητήσεις για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του.

Αν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο απόλυτος στρατιώτης του Ολυμπιακού, το μυαλό θα πάει αμέσως στον Τόμας Γουόκαπ.

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας είναι στον Πειραιά από το 2021 και με το πέρας του συμβολαίου του, θα έχει κλείσει 6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως θα μείνει απαραίτητα σε αυτά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, Ολυμπιακός και Γουόκαπ έχουν ξεκινήσει σιγά - σιγά τις συζητήσεις για αναπροσαρμογή του υπάρχοντος συμβολαίου, με μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τον παίκτη.

Ό,τι και να γίνει, ο Γουόκαπ τη νέα σεζόν θα είναι στον Ολυμπιακό, καθώς έχει συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται το 2027. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός θέλει να επιβαβεύσει τον παίκτη για την προσφορά του κι εκείνος με τη σειρά του να νιώσει ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση από τον σύλλογο στον οποίο έχει δώσει πολλά.

«Πρέπει να πας εκεί που σε κριμούν και σε σέβονται. Αν είναι εδώ θα είναι τέλειο, αλλά αν δεν είναι, δεν είναι. Το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν οι εργοδότες σου, είναι το πιο σημαντικό», είχε πει προ ημερών ο ίδιος ο Τόμας Γουόκαπ στο πλαίσιο του «Stoiximan 2on2» στη Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «Αν η σωστή προσφορά είναι στο τραπέζι και αυτή δείχνει την εκτίμηση και τον σεβασμό για αυτά που έχω προσφέρει και συνεχίζω να προσφέρω, τότε ναι. Άλλωστε μας αρέσει πολύ εδώ», δείχνοντας πως το μόνο που χρειάζεται για να πει το «ναι» είναι μια οικονομική πρόταση που θα αποτυπώνει την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Τόμας Γουόκαπ την φετινή σεζόν μέτρησε 5.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα, αποτελώντας τον απόλυτο στρατηγό του Ολυμπιακού στο παρκέ, ενώ σούταρε με πάνω από 35% από το τρίποντο.