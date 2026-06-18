Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε σε εκδήλωση για τουρνουά 2on2 στη Γλυφάδα και... ρωτήθηκε από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.

Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιείται τουρνουά «2on2» όπου έδωσε το «παρών» και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Μάλιστα υπέγραψε αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά που ενώ δέχθηκε και ερώτηση από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.

Ποια ήταν η αντίδρασή του; Χαμόγελο και... ένα αρνητικό νεύμα ξεκαθαρίζοντας και την κατάσταση.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Ισπανός φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για τη σεζόν 2026-27. Και φυσικά δεν τίθεται κανένα θέμα αποχώρησής του.