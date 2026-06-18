Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το αρνητικό νεύμα σε ερώτηση εάν θα πάει στον Ολυμπιακό
Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιείται τουρνουά «2on2» όπου έδωσε το «παρών» και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Μάλιστα υπέγραψε αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά που ενώ δέχθηκε και ερώτηση από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.
Ποια ήταν η αντίδρασή του; Χαμόγελο και... ένα αρνητικό νεύμα ξεκαθαρίζοντας και την κατάσταση.
Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Ισπανός φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για τη σεζόν 2026-27. Και φυσικά δεν τίθεται κανένα θέμα αποχώρησής του.
🗣️ Ο Χουάντσο υπέγραψε φανέλες μικρών φίλων του μπάσκετ και… απάντησε σε ερώτηση για τον Ολυμπιακό.#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/lylxJwAOj8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 18, 2026
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