Γκριγκόνις: «Ήταν καλή λύση και για τον Παναθηναϊκό και για τη Ζάλγκιρις»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Μάριους Γκριγκόνις μετά την ανακοίνωσή του από τη Ζάλγκιρις και τα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό.

Παίκτη της Ζάλγκιρις αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Μάριους Γκριγκόνις με τον λιθουανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επιστροφή τοπυ 32χρονου στην ομάδα.

Ο Γκριγκόνις στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του που τον βρίσκει πίσω στην πατρίδα του και στην ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί όσο κανείς, αλλά και για τον κύκλο που ολοκληρώθηκε στον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του

«Όταν ξεκινήσει η σεζόν θα μπορέσω να καταλάβω καλύτερα το συναίσθημα, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά. Είναι το σπίτι μου, γνωρίζω τα πάντα εδώ και βλέπω πολλά γνώριμα πρόσωπα. Έχουμε μια μεγάλη και μακρά ιστορία με τη Ζάλγκιρις. Διατηρούσα επαφή με τον Παούλιους Γιανκούνας, βγήκαμε για φαγητό και κάπως έτσι προέκυψε αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση για όλους, τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τη Ζάλγκιρις. Όλα συνέπεσαν τη σωστή στιγμή και θεωρώ πως ήταν η σωστή απόφαση να επιστρέψω εδώ».