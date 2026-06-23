Ο Σέιν Λάρκιν βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο σταυροδρόμι της καριέρας του. Η επιθυμία του να αποχωρήσει από την Αναντολού Εφές έχει ανοίξει ένα μεταγραφικό... θρίλερ με πρωταγωνιστές τη Φενέρμπαχτσε και τον Ερυθρό Αστέρα

Ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του φετινού καλοκαιριού στην EuroLeague έχει πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν. Έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στην Αναντολού Εφές και δύο κατακτήσεις EuroLeague, ο Αμερικανός γκαρντ με τουρκικό διαβατήριο φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο.

Ο 33χρονος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ποσό που λειτουργεί ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιαδήποτε μετακίνηση. Παρόλα αυτά, ο ίδιος έχει αφήσει το τελευταίο διάστημα σαφείς υπαινιγμούς πως αναζητά μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, γεγονός που έχει κινητοποιήσει αρκετούς «μνηστήρες».

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν από τις πρώτες ομάδες που κινήθηκαν ενεργά για την απόκτηση του Λάρκιν. Με τον Ίμπον Ναβάρο να έχει αναλάβει τα ηνία και να σχεδιάζει το νέο πρότζεκτ των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, το όνομα του πολύπειρου γκαρντ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας.

Οι Σέρβοι αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές, ενώ υπήρξε ακόμη και προσέγγιση ανάμεσα σε Εφές και Ερυθρό Αστέρα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης του συμβολαίου του παίκτη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι οι δύο σύλλογοι θα μπορούσαν να μοιραστούν το κόστος της επόμενης σεζόν, καταβάλλοντας από 1,9 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, ώστε να καλυφθεί το συμβόλαιο του Λάρκιν.

Ωστόσο, το οικονομικό δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο. Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι ο Λάρκιν δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία, κάτι που έχει «παγώσει» σημαντικά τις εξελίξεις.

Η Φενέρμπαχτσε και η επιθυμία παραμονής στην Κωνσταντινούπολη

Αν μία ομάδα φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε. Τα τουρκικά δημοσιεύματα όχι μόνο κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον, αλλά υποστηρίζουν πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Σύμφωνα με αυτά, η Φενέρμπαχτσε προσφέρει στον Λάρκιν περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, ενώ η Εφές θα αναλάμβανε μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων που απομένουν από το τρέχον συμβόλαιό του. Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντάλλαγμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ενδέχεται να παραχωρήσει στην Εφές τα δικαιώματα του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην Τουρκία, εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη συμφωνία.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ναι μεν η Εφές δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει την αποχώρηση του παίκτη της, όμως δυσκολεύεται να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να τον δει να φορά τη φανέλα της μεγαλύτερης εγχώριας αντιπάλου της.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λάρκιν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και αγωνίστηκε μόλις σε 12 παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.