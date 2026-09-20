Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 88-82 και κατέκτησε το Super Cup της VTB League, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Μάικ Τζάιμς!

Με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει... όργια, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 88-82 και κατέκτησε το Super Cup της VTB League.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο παρότι ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (47-41, 20'), μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο, παρουσιάζοντας πολύ θετικό πρόσωπο στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού σκόραρε 26 πόντους!

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε πράγματα και... θαύματα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους (8/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.

Στον αντίποδα, πολύ καλή εμφάνιση πέτυχε και ο Αλεξέι Πουκοσέφσκι, σκοράροντας 20 πόντους σε 26 λεπτά συμμετοχής. Πλέον η Αναντολού Εφές στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα (24/09, 21:30) για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 47-41, 68-67, 82-88

Λοκομοτίβ Κουμπάν: Μίλερ 14 (10 ασ.), Τεμίροφ 3, Μπαράσκοφ 20 (4/6 τριπ.), Ποκουσέφσκι 20 (3/7 τριπ., 5 ριμπ.), Φίρσοφ, Βεντισέφ 0, Αμπντουλμπασίροφ 2, Κβίτκοφσκιχ 6 (2/5 τριπ.), Λοπάτιν 4, Χατζιμπέγκοβιτς 11 (8 ριμπ.), Σαμοϊλένκο 2.

Αναντολού Εφές: Λόιντ 9 (4 ριμπ.), Σάριτς 15 (2/2 τριπ., 6 ριμπ.), Φερνάντο 6 (5 ριμπ.), Μουτάφ, Μάικ Τζέιμς 27 (8/10 δίπ., 8/10 βολ.), Γιούστα 3, Ράσελ 12, Ντόζιερ 6, Κόλιν 2, Γιλντιζλί, Γιλμάζ 2, Κάι Τζόουνς 6 (6 ριμπ.).