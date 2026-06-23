Μπιρτς: Τέλος από τη Φενέρ και ετοιμάζεται για Άρη
Ο Άρης συνεχίζει την μεταγραφική του αντεπίθεση με σπουδαίες κινήσεις και το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Φενέρμπαχτσέ.
Πλέον ο Καναδός σέντερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τους Τούρκους και ετοιμάζεται για τον Άρη και τη νέα σελίδα της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη. H Φενέρ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα μέσω ανάρτησης.
Φέτος με τη φανέλα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους είχε 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους Τούρκους.
Στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ελλάδα και με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Thank you for everything, Khem! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/afD8eg1jVr— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.