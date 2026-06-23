Μπιρτς: Τέλος από τη Φενέρ και ετοιμάζεται για Άρη

Νίκος Καρφής
Μπιρτς: Τέλος από τη Φενέρ και ετοιμάζεται για Άρη
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O Kεμ Μπιρτς αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρ και ετοιμάζεται για Άρη

Ο Άρης συνεχίζει την μεταγραφική του αντεπίθεση με σπουδαίες κινήσεις και το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Φενέρμπαχτσέ.

Πλέον ο Καναδός σέντερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τους Τούρκους και ετοιμάζεται για τον Άρη και τη νέα σελίδα της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη. H Φενέρ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα μέσω ανάρτησης.

Φέτος με τη φανέλα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους είχε 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Εuroleague, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους Τούρκους.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ελλάδα και με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

 
@Photo credits: INTIME
     

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