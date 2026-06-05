Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή καθώς είναι κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς της Φενέρμπαχτσε για συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου.

Ο Άρης συνεχίζει τη μεταγραφική του αντεπίθεση με σπουδαίες κινήσεις καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Φενέρμπαχτσέ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» έχουν συμφωνήσει – σε προφορικό επίπεδο – με τον Καναδό σέντερ και απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την απόκτησή του.

Ο Μπιρτς έχει χρόνια παρουσία στην Euroleague καθώς στο παρελθόν πέρασε και από τον Ολυμπιακό ενώ στη διάρκεια της φετινής χρονιάς – μέσα από την απόδοσή του – αναβάθμισε τον ρόλο του στη Φενέρμπαχτσε. Στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας είχε ρόλο παίκτη ο οποίος ερχόταν από τον πάγκο στην φροντ λάιν της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στα Playoff κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Συνολικά στη σεζόν είχε τέσσερις πόντους και τέσσερα ριμπάουντ κατά μέσο όρο, στη δεύτερη σεζόν του στη Φενέρμπαχτσε με την οποία κατέκτησε την Euroleague την περασμένη σεζόν.

Είχε προηγηθεί η εξαετής παρουσία του στο ΝΒΑ με τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Τορόντο Ράπτορς όπου αγωνίστηκε σε 282 παιχνίδια, ενώ την περίοδο 2016-17 ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού.