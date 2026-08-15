Με αφορμή την αποκάλυψη του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ πως έπαιζε το «σύστημα Σπανούλης» στο ΝΒΑ, το Gazzetta αναλύει το θρυλικό «Spanoulis Action» που εισήγαγε ο Κουίν Σνάιντερ κι έμεινε στην ιστορία ως ανίκητο.

Ο Άρης υποδέχθηκε τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, τον πρώτο από τους ξένους παίκτες της ομάδας το βράδυ της Παρασκεύης (14/08) και στο πλαίσιο των δηλώσεών του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μοιράστηκε κάτι που προκάλεσε εντύπωση.

Σε ερώτηση για τον Βασίλη Σπανούλη και τις σκέψεις του που θα συνεργαστεί μαζί του, ο 25χρονος ψηλός απάντησε: «Ήξερα τον Βασίλη Σπανούλη και πιο πριν. Όταν ήμουν στους Πέλικανς, τρέχαμε το “σύστημα Σπανούλης” για τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ όλη την ώρα. Όταν έμαθα ποιος ήταν ο προπονητής του Άρη ένιωσα πολύ οικεία, ένιωσα πολύ ωραία με το όραμά του και το ποιος ήταν ως παίκτης».

Οι δηλώσεις του Τζερεμαϊα Ρόμπινσον-Ερλ, το νέο απόκτημα του Άρη, ο οποίος αναφέρθηκε και στο προπονητή του, τον Βασίλη Σπανούλη!#arisbc pic.twitter.com/EjJ6H7ykuD August 14, 2026

Ο Ρόμπινσον-Ερλ αναφέρθηκε στο σύστημα του Σπανούλη και θυμήθηκε να το χρησιμοποιεί όντας παίκτης της ομάδας της Νέας Ορλεάνης. Ένα σύστημα που έχει ταξιδέψει έως την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και κορυφαίοι προπονητές το έχουν εισάγει στο παιχνίδι τους.

Ποιο είναι, όμως, το «σύστημα Σπανούλη»;

Λοιπόν, αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαριστεί είναι ότι αποτελεί ένα signature play που είναι πολύ απλό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό και το οποίο πρώτος απ' όλους το χρησιμοποίησε ο εμβληματικός Κουίν Σνάιντερ. Όταν ο Φώτης Κατσικάρης συνεργάστηκε με τους Τζαζ στο πλευρό του Σνάιντερ σαν βοηθός προπονητή είδε τον κορυφαίο κόουτς να έχει εφαρμόσει στη φιλοσοφία του το συγκεκριμένο σύστημα που φέρει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη προκαλώντας του μεγάλη εντύπωση.

Πώς όμως λειτουργεί πρακτικά αυτό; Όπως μας εξήγησε ο Hoopfellas, η λειτουργία του συστήματος στην πράξη χωρίζεται σε δύο στάδια, την εισαγωγική δράση και την κυρίως δράση. Στην αρχική διάταξη, ο Σπανούλης ξεκινά από την τελική γραμμή (baseline), ενώ οι δύο ψηλοί της ομάδας τοποθετούνται ψηλότερα για να του δώσουν ένα σκριν. Ο Σπανούλης παίρνει ένα σκριν και κάνει hand off με τον ψηλό στην κορυφή της ρακέτας. Στο hand off, ο ψηλός κρατά σταθερά τη μπάλα χωρίς ντρίμπλα, περιμένοντας τον γκαρντ πρόσωπο με πρόσωπο καθώς αυτός ανεβαίνει και παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι. Αυτή η πρώτη κίνηση αποτελεί την εισαγωγική δράση και γίνεται για να δημιουργηθεί κίνηση και ροή στην επίθεση.

Αμέσως μετά την υποδοχή της μπάλας, περνάμε στην κυρίως δράση. Εκτελείται ένα κόψιμο μακριά από την μπάλα, το οποίο απομακρύνει τους υπόλοιπους παίκτες και αφήνει τον Σπανούλη στην κορυφή μαζί με τον σέντερ, ώστε να παίξουν ένα κεντρικό Pick & Roll με ελεύθερο χώρο. Αυτό είναι κάτι απλό και συμβαίνει για να δημιουργηθεί μια κίνηση, μια ροή, να περάσει ο χρόνος στην επίθεση και να... χτυπήσουν στο δεύτερο μισό με τον Σπανούλη και τον pick and roll ψηλό τους, που είναι τα βασικά όπλα της ομάδας.

Το μυστικό της επιτυχίας αυτής της τακτικής βρισκόταν στην απόλυτη ελευθερία που προσέφερε στον ελίτ δημιουργό και εκτελεστή να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο Σπανούλης είχε τη δυνατότητα να εκδηλώσει ατομική προσπάθεια με δεξιά ή αριστερή ντρίμπλα, να σουτάρει μετά από ντρίμπλα ή να διεισδύσει προς το καλάθι. Παράλληλα, μπορούσε να περάσει και να κάνει pick and roll, ή να περάσει προς τα μέσα και να δώσει πάσα είτε στη δυνατή πλευρά στο τρίποντο, είτε στην αδύνατη πλευρά που είναι στημένοι δύο παίκτες. Την ίδια στιγμή, ο ένας ψηλός μπορούσε μετά το αρχικό σκριν να περιμένει κάτω από το καλάθι. Υπάρχουν όπως βλέπουμε πολλές επιλογές.

Οπότε είναι φανερό πως ναι μεν είναι κάτι απλό, το οποίο στηρίχτηκε πάνω στον Σπανούλη και στην εφευρετικότητα και στη δημιουργικότητα του, όμως στην ουσία ήταν unguardable. Όπως συνέβαινε στο θρυλικό Pick & Roll των Τζαζ με τους Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν, όπου όλοι οι αντίπαλοι γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά αδυνατούσαν να το σταματήσουν λόγω του τέλειου συγχρονισμού, έτσι συνέβη και με το «Spanoulis Action». Ήταν ένα σύστημα απλό στη σύλληψη, αλλά τόσο καλά δουλεμένο και πλούσιο σε παραλλαγές, που χάρη στην εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα του Σπανούλη μετατράπηκε σε ένα πραγματικά ανίκητο όπλο που κανείς δεν μπορούσε να εμποδίσει.

Εάν κάποιος θέλει να δει και... ζωγραφισμένο το συγκεκριμένο σύστημα, όπως θα το σχεδίαζε ο Σνάιντερ, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε το δώρο που είχε δεχθεί ο Βασίλης Σπανούλης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στην συνέντευξη Τύπου στο ΣΕΦ για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός δώρισε στον Σπανούλη έναν κύβο, όπου πάνω του ήταν σχεδιασμένο το περιβόητο «Σύστημα Σπανούλης».