Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ κατέφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στον Άρη εν όψει της νέας απαιτητικής σεζόν κάνοντας την αρχή στις αφίξεις των παικτών.

O Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ανοίγοντας τον... χορό για τους «κίτρινους».

Ο ύψους 2,06 μ. φόργουορντ/σέντερ αναμενόταν να φτάσει το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη άφιξη ξένου παίκτη για τον Άρη, ωστόσο προέκυψε αλλαγή της τελευταία στιγμής και ο Αμερικανόις προσγειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ στη συμπρωτεύουσα.

Να σημειωθεί ότι ο Άρης προχώρησε σε μεγάλη επένδυση για την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ καθώς το συμβόλαιό του είναι διετές με συνολικές απολαβές 4.000.000 δολαρίων.