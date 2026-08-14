Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ρόμπινσον-Ερλ
O Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ανοίγοντας τον... χορό για τους «κίτρινους».
Ο ύψους 2,06 μ. φόργουορντ/σέντερ αναμενόταν να φτάσει το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη άφιξη ξένου παίκτη για τον Άρη, ωστόσο προέκυψε αλλαγή της τελευταία στιγμής και ο Αμερικανόις προσγειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ στη συμπρωτεύουσα.
Να σημειωθεί ότι ο Άρης προχώρησε σε μεγάλη επένδυση για την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ καθώς το συμβόλαιό του είναι διετές με συνολικές απολαβές 4.000.000 δολαρίων.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Η άφιξη του Τζερεμαϊα Ρόμπινσον-Ερλ για λογαριασμό του Άρη!#arisbc pic.twitter.com/AoGWgcGFFZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 14, 2026
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