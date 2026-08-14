Ρόμπινσον-Ερλ: «Όταν ήμουν στους Πέλικανς, τρέχαμε το “σύστημα Σπανούλης” για τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Ξεκίνησαν οι αφίξεις των ξένων παικτών του Άρη προκειμένου να γίνει η ενσωμάτωσή τους στην ομάδα με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ να ανοίγει τον χορό το βράδυ της Παρασκευής (14/08) προχωρώντας και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Θεσσαλονικιών.

Αναλυτικά

Για τη συνεργασία του με τον Άρη: «Έχω δει πολλά βίντεο, έχω διαπιστώσει ότι είναι μία πάρα πολύ ιστορική ομάδα, που έχει πολλούς φιλάθλους. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος από τη πρώτη στιγμή που υπέγραψα για τον Άρη. Θέλω να πάω στο γήπεδο, να δω τους οπαδούς της ομάδας και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σεζόν».

Για τον Σπανούλη: «Ήξερα τον Βασίλη Σπανούλη και πιο πριν. Όταν ήμουν στους Πέλικανς, τρέχαμε το “σύστημα Σπανούλης” για τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ όλη την ώρα. Όταν έμαθα ποιος ήταν ο προπονητής του Άρη ένιωσα πολύ οικεία, ένιωσα πολύ ωραία με το όραμά του και το ποιος ήταν ως παίκτης».

Για την απόφαση του να διαλέξει τον Άρη: «Είχα πολύ ωραίες συζητήσεις και με τον general manager τον Νίκο Ζήση, και με τον κόουτς τον Σπανούλη. Συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα και μου άρεσε αρκετά η προοπτική του να έρθω στον Άρη. Ξέρω ότι έχουν μία αξιόλογη ομάδα, ένα αξιόλογο σταφ και όλα τα μέλη που την απαρτίζουν. Έχω καταλάβει ότι αυτή η ομάδα οδεύει προς την επιτυχία και ήθελα και εγώ να είμαι κομμάτι αυτής, οπότε με τις συζητήσεις που έκανα πήρα την απόφαση και ήρθα σε αυτή την ομάδα, γιατί θέλω να δω και την ομάδα σαν ομάδα αλλά θέλω και να εξερευνήσω την πόλη, και όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα για αυτόν τον οργανισμό».

Για το μήνυμα του προς τον κόσμο του Άρη: «Έχω δει πάρα πολλά βίντεο από τους οπαδούς της ομάδας, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται, κάτι που θα ζήσω για πρώτη φορά. Δεν το είχα ζήσει καθόλου στην Αμερική, όμως όσα βίντεο και να δεις, αλλιώς βιώνεις τη κατάσταση στο παρκέ, παίρνεις ενέργεια από τον κόσμο οπότε πιστεύω θα είναι μία μοναδική εμπειρία για εμένα».

To βίντεο του Gazzetta