Η πορεία του Ταρίκ Μπίμπεροβιτς με τη Φενέρμπαχτσε δεν περνά απαρατήρητη στο ΝΒΑ, καθώς αρκετές ομάδες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τα δικαιώματά του από τους Γκρίζλις.

Ο Ταρίκ Μπίμπεροβιτς βλέπει το όνομά του απασχολεί ολοένα και περισσότερο ομάδες του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, αρκετοί οργανισμοί της λίγκας έχουν προσεγγίσει τους Μέμφις Γκρίζλις, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα του παίκτη, προκειμένου να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας. Την ώρα που το Μέμφις εξετάζει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ρόστερ του, το όνομα του φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται επίσης στο τραπέζι των συζητήσεων.

While the Grizzlies weigh trade offers for Ja Morant and the decision at No. 3, I’ve also heard several teams have expressed interest in trading for Euroleague star Tarik Biberovic, whose draft rights are held by the Grizzlies. Biberovic, 25, shot 44% from distance for Fenerbahce… June 22, 2026

Ο 25χρονος άσος προέρχεται από μια ακόμη ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στην EuroLeague, όπου μέτρησε 11,3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά τόσο εντός όσο και εκτός των 6,75 μέτρων (44%). Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό κομμάτι της επιτυχημένης πορείας της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο Final Four και συνέχισε να κυριαρχεί στο τουρκικό πρωτάθλημα κατακτώντας το.