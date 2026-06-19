Δείτε το μεγάλο τρίποντο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς το οποίο χάρισε το πρωτάθλημα στη Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Μπεσίκτας στα 1.9'' πριν από το τέλος.

Ο γκαρντ/φόργουορντ της Φενέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης επί της Μπεσίκτας καθώς ευστόχησε στο πιο κρίσιμο σουτ του Game 4 με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα! Ένα αποτέλεσμα το οποίο έστεψε την ομάδα του πρωταθλήτρια Τουρκίας με 3-1 νίκες.

Με χέρι... αλφάδι έστειλε την μπάλα συστημένη στο καλάθι έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την μαγική ασίστ του Γουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος με τη σειρά του έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της δική του εμφάνισης.

Το κοντράστ των συναισθημάτων αποτυπώθηκε στα πρόσωπα των φίλων της Μπεσίκτας, οι οποίοι κοιτούσαν αποσβολωμένοι και δακρυσμένοι την κατάληξη του αγώνα. Ενω την ίδια ώρα ο Νάντο Ντε Κολό έριχνε τους τίτλους τέλους της σπουδαίας καριέρας του.

Δείτε το τρίποντο-νίκης του Μπιμπέροβιτς