Μπιμπέροβιτς: Το τρίποντο που χάρισε το πρωτάθλημα στη Φενέρ και το... κλάμα στους φιλους της Μπεσίκτας
Ο γκαρντ/φόργουορντ της Φενέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης επί της Μπεσίκτας καθώς ευστόχησε στο πιο κρίσιμο σουτ του Game 4 με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα! Ένα αποτέλεσμα το οποίο έστεψε την ομάδα του πρωταθλήτρια Τουρκίας με 3-1 νίκες.
Με χέρι... αλφάδι έστειλε την μπάλα συστημένη στο καλάθι έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την μαγική ασίστ του Γουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος με τη σειρά του έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της δική του εμφάνισης.
Το κοντράστ των συναισθημάτων αποτυπώθηκε στα πρόσωπα των φίλων της Μπεσίκτας, οι οποίοι κοιτούσαν αποσβολωμένοι και δακρυσμένοι την κατάληξη του αγώνα. Ενω την ίδια ώρα ο Νάντο Ντε Κολό έριχνε τους τίτλους τέλους της σπουδαίας καριέρας του.
Δείτε το τρίποντο-νίκης του Μπιμπέροβιτς
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Tarık Biberovic 1 saniye kala Baldwin’in asistiyle üçlüğü atıyor!😳😳😳😳— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 19, 2026
Fenerbahçe’nin 2. yarıda bulduğu ilk üçlük!
Fenerbahçe 2 sayıyla önde!🟡🔵 pic.twitter.com/z1DinP6vCo
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