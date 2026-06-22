Ο Μουσταφά Φαλ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με τη σειρά του μέσω ενός συγκινητικού post στο Instagram.

Ο Μουσταφά Φαλ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, έπειτα από πέντε χρόνιας παρουσίας στην ομάδα και με τη σειρά του αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» μέσω ανάρτησής του με τη σκισμένη του φανέλα στο Instagram.

Αναλυτικά το μήνυμα που έγραψε

«Μετά από ένα αξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό ήταν τιμή μου από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί. Κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Η κατάκτηση του πιο πρόσφατου τίτλου EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος.Inst

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτόν τον σύλλογο αυτό που είναι. Ήμουν τυχερός που περιβάλλομαι από απίστευτους ανθρώπους σε όλο αυτό το ταξίδι και είμαι ευγνώμων για τον καθένα από αυτούς.

Και στους οπαδούς του Ολυμπιακού: σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την ενέργεια και την υποστήριξη που μου δώσατε σε κάθε βήμα. Ήσασταν εκεί στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές, και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την αρχή».