Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ώθησε την «πράσινη» ΚΑΕ να λανσάρει συλλεκτικό T-Shirt αφιερωμένο στον Σέρβο τεχνικό και τη μεγάλη του επιστροφή στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει πυροδοτήσει κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων του συλλόγου, με την ΚΑΕ να παρουσιάζει ένα επετειακό T-Shirt αφιερωμένο στον πολυνίκη προπονητή, το οποίο φέρει την επιγραφή «King Zeljko».

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται ως φόρος τιμής στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι», 14 χρόνια μετά την πρώτη του αποχώρηση από τον πάγκο της ομάδας.

Το συλλεκτικό προϊόν αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τους φίλους του Παναθηναϊκού.