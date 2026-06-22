Ανατριχίλα: Το «Ομπράντοβιτς» ξανακούστηκε στο Telekom Center - Οπαδοί πήραν τον Σέρβο στην αγκαλιά τους
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και πλέον στόχος είναι ο Σέρβος head coach να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης στον πάγκο του τριφυλλιού.
Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του Σέρβου κόουτς στη 13:00 στο T-Center. O Zοτς μπήκε στο Τelekom Center Athens και αποθεώθηκε από τον κόσμο που δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για χάρη του.
Οι οπαδοί φώναξαν το γνωστό σύνθημα για τον Ζοτς και τον πήραν στην αγκαλιά τους σε πολύ όμορφες στιγμές που διαδραματίστηκαν στο γήπεδο του τριφυλλιού.
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