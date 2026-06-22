Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού επιφύλασσαν μία ιδιαίτερη έκπληξη στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ως νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο να επιστρέφει στο τριφύλλι μετά από 14 ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Μάλιστα η ημέρα της παρουσίασης του πολυνίκη τεχνικού των πρασίνων συνέπεσε με τα γενέθλια του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου και οι φίλαθλοι που παρευρέθηκαν στο «Telecom Center Athens» για την επιστροφή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του επιφύλασσαν μία μικρή έκπληξη.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την αποχώρηση του από το αθηναϊκό στάδιο, τον περίμεναν δεκάδες φίλοι της ομάδας, οι οποίοι μόλις τον είδαν άρχισαν να του τραγουδάνε και να του μοιράζουν ευχές για τη γιορτή του.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, συγκινημένος, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που περίμεναν στην έξοδο του γηπέδου για να του ευχηθούν, τονίζοντας το πόσο ευγνώμων νιώθει για την αγάπη και την υποστήριξη που του δείχνουν.