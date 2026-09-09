Νέο Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο!

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Γάλλος σέντερ μετά τη σημερινή προπόνηση (09/09), μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Θυμίζουμε είναι ο τέταρτος παίκτης του Παναθηναϊκού που τραυματίζεται, μετά τον Χέιζ-Ντέιβις (κάταγμα στο χέρι), τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (θλάση) και τον Κέντρικ Ναν (Ρήξη έσω μηνίσκου).

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί».