Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα με Φαλ, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο
Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο!
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Γάλλος σέντερ μετά τη σημερινή προπόνηση (09/09), μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Θυμίζουμε είναι ο τέταρτος παίκτης του Παναθηναϊκού που τραυματίζεται, μετά τον Χέιζ-Ντέιβις (κάταγμα στο χέρι), τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (θλάση) και τον Κέντρικ Ναν (Ρήξη έσω μηνίσκου).
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί».
Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 9, 2026
Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.#paobcaktor
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