Συγκινημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Παύλο και Θανάση: «Θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω» (vid)
Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμους στο Telekom Center ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έδωσε κανονικά το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου, χαρίζοντας αρκετές ατάκες στους δημοσιογράφους και τον κόσμο που παρακολούθησαν. Ωστόσο, υπήρξε και μια έντονα συγκινησιακά στιγμή. Σε σχετική ερώτηση για το αν αυτό (σσ η ανακοίνωση Ομπράντοβιτς ανήμερα της γιορτής του πατέρα) ήταν το καλύτερο δώρο για... ψηλά, δηλαδή τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο που έχουν φύγει από τη ζωή, ο κ Γιαννακόπουλος σχεδόν δακρυσμένος απάντησε :
«Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω, δεν θα πω κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα: Μπορείτε να το φανταστείτε; Ο Ζέλικο επέστρεψε».
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