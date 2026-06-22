Γιαννακόπουλος στους οπαδούς δίπλα στον Ζοτς: «Ήρθε ο άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού από την κάμερα του Gazzetta.

Oλοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ένεκα της επιστροφής του στην ομάδα μετά από 14 χρόνια από την ιστορική του παρουσία στο τριφύλλι.

Έπειτα, οι δύο άντρες αποχώρησαν αποχώρησαν από το Platinum Lounge Members Club και βρέθηκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο του Glass Floor όπου τους περίμεναν 5 χιλιάδες φίλαθλοι για να αποθεώσουν τον Σέρβο τεχνικό.

Μάλιστα, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ μίλησε στον κόσμο: «Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, αυτοί που δίνουν κίνητρο στην ομάδα. Ήρθε ο Βασιλιάς των Δαχτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά».

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

☘️🙌 Η στιγμή της νέας αποθέωσης και η ομιλία Γιαννακόπουλου στον κόσμο#paobc pic.twitter.com/HcFgRWGDAx — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026