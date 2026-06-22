Ο Γιαννακόπουλος αποκάλυψε τι έκανε ο Ομπράντοβιτς στις «δύσκολες εποχές» του Παναθηναϊκού: «Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μοιράστηκε μια δική του προσωπική ιστορία με τον Ομπράντοβιτς για το πώς ο Σέρβος κόουτς τον στήριξε ακόμα κι όταν δεν ήταν πια στον Παναθηναϊκό.

Άπαντες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι κάτι περισσότερο από χαρούμενοι μετά την επιστροφή του θρύλου, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Σέρβου «αυτοκράτορα» στο T-Center Athens, τόσο ο ίδιος, όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκαν στους ισχυρότατους δεσμούς που τον «δένουν» με το «τριφύλλι». Αυτοί δεν έσπασαν ακόμα κι όταν ο Ζοτς αποχώρησε από την ομάδα, με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ να το επισημαίνει μέσω μιας δικής του προσωπικής ιστορίας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε πως στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο ΠΑΟ τα τελευταία χρόνια, ο Ομπράντοβιτς ήταν ο μοναδικός που τον έπαιρνε τηλέφωνο και τού έδινε κουράγιο να συνεχίσει μέχρι να έρθουν καλύτερες ημέρες.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ είπε χαρακτηριστικά:

«Αναφέρθηκε σε κάτι ο κόουτς και είπε ότι ερχόταν σαν αντίπαλος προπονητής. Μπορεί να ερχόταν σαν αντίπαλος προπονητής, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι. Τα τελευταία χρόνια και δεν μιλάω για τα τελευταία δύο-τρία, περάσαμε αρκετές δύσκολες στιγμές, αρκετές πίκρες. Ο ένας άνθρωπος που με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από αυτές τις πίκρες ήταν ο άνθρωπος δίπλα μου. Μου έλεγε ''Δημήτρη μην ανησυχείς'', μού έδινε συμβουλές και μου έδειχνε ότι ήταν σαν φίλος και δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί να ήταν (αντίπαλος). Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό».