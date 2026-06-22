Ο Γιαννακόπουλος διαφώνησε με δημοσιογράφο ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός: «Εμείς κυνηγάμε τη Ρεάλ...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε ως μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού τη Ρεάλ, ύστερα από ερώτηση που τού τέθηκε στην παρουσίαση του Ομπράντοβιτς.

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με το «τριφύλλι» να κάνει την πολυαναμένόμενη παρουσίαση του Σέρβου θρύλου στο T-Center πλάι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων κλήθηκε να απαντήσει στο αν έπαιξε ρόλο στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς το ότι ο μεγάλος αντίπαλος τους μπορεί κερδίζει έδαφος τον τελευταίο καιρό.

Με τη σειρά του, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ σχολίασε πως ως μεγάλο αντίπαλο λογίζει μόνο τη Ρεάλ, ωστόσο υποστήριξε πως δεν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο τι κάνουν οι αντίπαλες ομάδες.

Παρ'όλα αυτά, επιβεβαίωσε φυσικά πως στόχος είναι το να ξεπεράσουν τους Μαδριλένους και να κατακτήσουν όσα περισσότερα τρόπαια μπορούν μετά την έλευση του Ζοτς.

