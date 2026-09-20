ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου»
Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Συγκεκριμένα αναφέρει πως «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου».
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«8ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος
Η χρονιά που το τουρνουά επέστρεψε εκεί όπου ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.
Πέρα από τους αγώνες και τα τελικά σκορ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι για πάντα αφιερωμένο στην κληρονομιά. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ κληρονομιά!
Κρατάμε ζωντανές τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…
Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!»
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 20, 2026
The year that the tournament returned where it belongs. In our HOME.
Beyond the games and the final scores, this weekend will always be about legacy. HIS legacy!
We carry forward the timeless… pic.twitter.com/23kBL3Iljy
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