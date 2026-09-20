ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, έστειλε μήνυμα μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου».

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«8ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

Η χρονιά που το τουρνουά επέστρεψε εκεί όπου ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.

Πέρα από τους αγώνες και τα τελικά σκορ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι για πάντα αφιερωμένο στην κληρονομιά. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ κληρονομιά!

Κρατάμε ζωντανές τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…

Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!»