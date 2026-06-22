Ομπράντοβιτς: Παίρνουν θέση στις κερκίδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να αποθεώσουν τον Ζοτς
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και έχει κλέψει την παράσταση. Πλέον όλα είναι έτοιμα για την παρουσίαση του Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για τη 13:00 και η ΚΑΕ αποφάσισε να ανοίξει το T-Center για τον κόσμο των πράσινων για να μπορέσουν να αποθεώσουν τον θρυλικό head coach.
Αρκετοί φίλοι των πράσινων παίρνουν τη θέση τους στις κερκίδες του γηπέδου και ετοιμάζουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
☘️💥 Οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πιάσει τις θέσεις τους στο T-Center για την μεγάλη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς! #paobc pic.twitter.com/NqrUadivmc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026
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