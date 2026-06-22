Παναθηναϊκός: Έφτασε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center - Τα βίντεο του Gazzetta
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και πλέον στόχος είναι ο Σέρβος head coach να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης στον πάγκο του τριφυλλιού.
Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του Σέρβου κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς, με την ΚΑΕ να ανοίγει το γήπεδο για τον κόσμο με σκοπό να αποθεώσουν τον Σέρβο θρύλο.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε στο γήπεδο και κατευθύνθηκε στο σημείο που θα γίνει η παρουσίαση. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού. Θα κάτσει δίπλα στον Ζοτς στο πάνελ.
☘️💥 Η άφιξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Τ-Center#paobc pic.twitter.com/pZLn9xCURV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026
☘️💥 Η είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Τ-Center και είναι έτοιμος για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς #paobc pic.twitter.com/ECqpcrbKiM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 22, 2026
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