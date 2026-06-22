O Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε στο T-Center για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δείτε τα videos του Gazzetta.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και πλέον στόχος είναι ο Σέρβος head coach να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης στον πάγκο του τριφυλλιού.

Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του Σέρβου κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς, με την ΚΑΕ να ανοίγει το γήπεδο για τον κόσμο με σκοπό να αποθεώσουν τον Σέρβο θρύλο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε στο γήπεδο και κατευθύνθηκε στο σημείο που θα γίνει η παρουσίαση. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού. Θα κάτσει δίπλα στον Ζοτς στο πάνελ.