Παναθηναϊκος: Το ιδιαίτερο βραχιολάκι για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκος: Το ιδιαίτερο βραχιολάκι για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Παναθηναϊκος: Το ιδιαίτερο βραχιολάκι για την επιστροφή Ομπράντοβιτς
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«Τρέλα» στον Παναθηναϊκό για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με ορισμένα ιδιαίτερα βραχιολάκια να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει στον κόσμο του στο Telekom Center τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην τεράστια επιστροφή του Σέρβου προπονητή στην Ελλάδα.

Ο Ζοτς θα καθίσει και πάλι στον πάγκο των πρασίνων έπειτα από 14 χρόνια και μια τεράστια και επιτυχημένη πρώτη θητεία, και ο κόσμος έχει κυριολεκτικά τρελαθεί με αυτό το comeback. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν και ορισμένα ιδιαίτερα βραχιολάκια.

Τα εν λόγω «ενθύμια» δόθηκαν στους δημοσιογράφους και γράφουν πάνω το χαρακτηριστικό «Zeljko is back».

@Photo credits: eurokinissi
     

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