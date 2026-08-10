Δείτε όλα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο 2ο μέρος της αποκαλυπτικής του συνέντευξης στους «Euro Insiders».

Χειμαρρώδης ήταν ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Euro Insiders» και η οποία δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, τη σχέση του με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, την απόλυση Άταμαν, την παρουσία πολλών σταρ της ομάδας και για πολλά ακόμα θέματα των «πρασίνων» και του ιδίου.

Την Δευτέρα (10/08) δημοσιεύτηκε το 2ο μέρος της αποκαλυπτικής του συνέντευξης όπου έκανε μεγάλη αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στον Νίκολα Γιόκιτς, τους Διαμαντίδη, Σλούκα, Χουάντσο αλλά και για το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Για το επεισόδιο Ναν-Τζόουνς στους τελικούς

«Τα περιστατικά μεταξύ των αθλητών είναι απαράδεκτα, ειδικά όταν δεν είναι στην ένταση του αγώνα, αλλά είναι στα αποδυτήρια. Ναι. Αυτό είναι που το κάνει τρομερό. Καταλαβαίνω ότι κάτι μπορεί να συμβεί στο γήπεδο. Η αρτηριακή σας πίεση είναι στους 1000 βαθμούς. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά είμαστε όλοι μας ένα παράδειγμα για τους ανθρώπους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.

Και το λέω αυτό στον εαυτό μου για να το ακούσω κι εγώ, ώστε να μην συμφωνήσω με την έλλειψη κυρώσεων. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις. Και επίσης επειδή είναι απαράδεκτοι. Πλήρωσα συνολικά 2,2 εκατομμύρια, πηγαίνοντας στο γήπεδο για να δημοσιεύω ιστορίες στο Instagram. Δεν μπορείτε να δείτε μια έγχρωμη εκδοχή μου ούτως ή άλλως, μου έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αλλά σε αυτά τα lives, μαθαίνεις από αυτό; Κατεβαίνεις, λες, ή λες, γ@μώτο, αυτός είμαι εγώ. Κάνω αυτό που κάνω. Φυσικά και μαθαίνω. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν είμαι προκλητικός. Και όταν βλέπω αυτό που είδα εναντίον της Βαλένθια ως κερασάκι σε όλη τη σεζόν, προκλήθηκα».

Για τα όσα συνέβησαν στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια

«Μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν με προκαλούν. Προκλήθηκα με τη Βαλένθια. Θα έπρεπε να είμαι ήρεμος. Έχω τιμωρηθεί για τις επόμενες τρεις ζωές. Τιμωρήθηκα με τη Βαλένθια για τρία ματς επειδή ζήτησα ένα φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δε θα έχανε κανένα παιχνίδι για να κερδίσει μια θέση ή να βρίσκομαι εγώ σε ένα παιχνίδι, όπως αυτό με τη Βαλένθια, που είχα τιμωρηθεί.

Οι περισσότεροι παίκτες μας νόμιζαν πως μετά το 2-0 θα είναι μια εύκολη βραδιά. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, ειδικά απέναντι στη Βαλένθια, που ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Κάποια σφυρίγματα υπήρξαν. Χάσαμε το πρώτο ματς, ήρθε η πίεση, ήταν και ο Ράντοβιτς. Δεν ήμασταν πεινασμένοι αλλά δε χρειάζεται πάντα να είσαι στην καλύτερή στου μέρα για να κερδίσεις. Πρέπει να δίνεις το 100% σε κάθε ματς. Είσαι επαγγελματίας, αν είσαι όμως στο 100% και χάνεις, είμαι ΟΚ με αυτό».

Για τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια

«Αν ζούσα ακόμη στο 2024, θα ήμουν κολλημένος στο παρελθόν. Υπάρχει μια φράση που λέει ο Ζέλικο: «Αυτό είναι χθες. Πέρυσι είναι πέρυσι. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Κάθε μέρα έχεις νέους στόχους.Πρέπει να είσαι εκεί κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.

Στα δύο πρώτα παιχνίδια ήμασταν πραγματικά πεινασμένοι. Μετά πήγαμε εκεί ικανοποιημένοι. Πιστεύαμε ότι η φανέλα μας θα κέρδιζε τα παιχνίδια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν χρειάζεται πάντα να παίξεις το καλύτερο μπάσκετ σου για να κερδίσεις. Μπορείς να παίξεις σε μέτριο επίπεδο και να κερδίσεις, αν η άλλη πλευρά δεν σου ασκήσει πίεση.»

Για το τι λέει στους παίκτες

«Εξαρτάται από τη στιγμή, από την περίοδο της σεζόν και από το τι έχει πάει στραβά. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι μπορείς να κερδίσεις και μπορείς να χάσεις. Το είπαμε και πριν: αν δεν μπορείς να χάσεις, δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσεις. Η ήττα είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι η αδιαφορία από οποιονδήποτε μέσα στην ομάδα.

Πρέπει να δίνεις το 100% κάθε βράδυ. Όχι απλώς κάποιες βραδιές. Το 100% κάθε βράδυ. Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ένας επαγγελματίας που πληρώνεται πάρα πολύ καλά σε σχέση με τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στον κόσμο.

Για τα όσα είπε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις

«Δεν θέλω να σχολιάσω τη δήλωσή του. Όλοι έχουμε ελευθερία λόγου.Αυτό που μπορώ να πω, όμως, είναι ότι οι επαγγελματίες πρέπει να συμπεριφέρονται ως επαγγελματίες. Ο Νάιτζελ είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παίκτες που υπάρχουν. Είναι εξαιρετικά επαγγελματίας.

Έρχεται πρώτος στο γήπεδο και φεύγει τελευταίος. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον Νάιτζελ. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος.»

Για τα σχέδια του Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό της σεζόν 2026-27

«Νομίζω ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ζέλικο είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό ακριβώς έχει στο μυαλό του. Δηλαδή μεγάλα κορμιά, αλλά γρήγορο παιχνίδι. Μεγάλα κορμιά και ταχύτητα».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Ο Ζέλικο είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί για 13 χρόνια. Και μετά από αυτά τα 13 χρόνια διατηρείς επαφή για ακόμη 13 χρόνια. Έχουμε ζήσει μαζί τόσα πράγματα, τόσα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τόσες στιγμές. Ήταν ο πρώτος που προσκλήθηκε και ο πρώτος που απάντησε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως δεν χρειάζεται καν να του στείλω πρόσκληση. Αρκεί να του πω τις ημερομηνίες και θα είναι εκεί.

Έχω κρατήσει μια σχέση με τον ίδιο, με τη μητέρα του, με την οικογένειά του, όπως και εκείνος με τη δική μου οικογένεια. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή, εφόσον θα ήμουν ακόμη υγιής, ακόμη στο μπάσκετ και ακόμη στον Παναθηναϊκό, θα ήθελα να δω αυτή τη συνεργασία να γίνεται ξανά πραγματικότητα. Είμαι πολύ τυχερός. Είμαι ακόμη υγιής, είμαι ακόμη εδώ και είμαι ακόμη στον Παναθηναϊκό.

Και φέτος τι βλέπω; Βλέπω τον Ζέλικο πίσω. Βλέπω ανθρώπους που συνδέονται με εκείνη την εποχή να επιστρέφουν. Τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη. Βλέπω ξανά ανθρώπους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον σύλλογο. Και βλέπω μια ομάδα που, τουλάχιστον στα χαρτιά, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί ποτέ.»

Για τη μορφή του Final Four

«Ποτέ δεν το σκέφτηκα πολύ. Είναι λογικό. Πέρσι στον ημιτελικό απέναντι στην Φενερμπαχτσέ όλα πήγαν λάθος και δεν ήμασταν στον τελικό λόγω ενός ματς. Αλλά από την άλλη, δεν μας αρέσουν οι εκπλήξεις; Έχοντας την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, θα έπρεπε να είναι σειρά επτά παιχνιδιών. Αλλά ως οπαδός, είναι ωραίο να βλέπεις κάποια έκπληξη».

Για τους Σλούκα και Χουάντσο

«Κοιτούσα τους παίκτες χθες. Νομίζω ότι έχουμε 18-19 παίκτες. Θα γίνουμε ποδοσφαιρική ομάδα! Θέλετε να αναφέρω μόνο έναν; Θα έλεγα δύο. Κοιτάξτε, ο Κώστας Σλούκας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αρχηγός, πραγματικός επαγγελματίας, πραγματικός ηγέτης.

Αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι ευλογημένος να έχει έναν άνθρωπο και αθλητή σαν τον Χουάντσο. Το μυαλό του δουλεύει διαφορετικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, χαρούμενος, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, θέλει να βοηθάει τους πάντες. Πανέξυπνος άνθρωπος με καλή καρδιά. Τι άλλο θέλετε; Και το μπάσκετ που παίζει είναι τρομερό».

Για τον Γιόκιτς και τους παίκτες που ονειρεύεται να υπογράψει

«Δυστυχώς ο παίκτης που θα ήθελε εγώ να έχω υπογράψει μέχρι τώρα, έχει αποσυρθεί από το μπάσκετ και έγινε General Manager. Αυτός είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς. Νομίζω ότι μετά τον Σάρας ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο παρκέ και ο πιο πολυτάλαντος παίτκης στο παρκέ μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αυτοί οι τρεις είναι μια κατηγορία μόνοι τους.

Και ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ήδη τρεις παίκτες με τριετή συμβόλαια σε αυτή τη θέση. Πού θα παίξει; Αυτό σκεφτόμουν χθες βράδυ. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε, τον Λεσόρ, τον Φαλ, φανταστικά. Πού θα χωρέσει; Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε.

Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαφοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του.»

Για τον ρόλο του Διαμαντίδη

«Ο ρόλος του Διαμαντίδη στην ομάδα αποτελεί απόφαση του προπονητή. Δεν θα βρίσκεται στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα αποτελεί μέρος ολόκληρης της οικογένειας που βρίσκεται στο παρκέ. Δεν γνωρίζω εάν θα κάθεται στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται εκεί, αλλά θα αποτελεί μέρος αυτού του αγωνιστικού συνόλου.

Η σχέση μου με τον Δημήτρη; Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως συμβαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο θέρετρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.Πάντοτε θα φάμε μαζί ένα βραδινό ή ένα μεσημεριανό και μπορεί να παίξουμε μερικές ρακέτες. Φυσικά, φοβάται πάντοτε να έρθει να παίξει μπάσκετ μαζί μου, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει».

Για τη σχέση του Ομπράντοβιτς με τον πατέρα του, Παύλο Γιαννακόπουλο

«Έχω μια προσωπική σχέση με τον Ζέλικο, η οποία είναι ανεξάρτητη από οτιδήποτε άλλο. Η σχέση που είχε με τον πατέρα μου δεν επηρεάζει τη δική μου σχέση μαζί του. Η σχέση μας είναι ήδη φανταστική. Αυτό που την έχει κάνει ακόμη πιο δυνατή είναι κάτι που σου είπα και προηγουμένως: δεν τον ενδιέφερε πού θα γινόταν ένα τουρνουά, πότε θα γινόταν ή οτιδήποτε άλλο.

Θα ακύρωνε τα πάντα για να έρθει στον Παναθηναϊκό, για να είναι δίπλα μας. Αυτό είναι κάτι που θα σέβομαι μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω. Ο Ζέλικο είναι στην καρδιά μου. Ήταν, είναι και πάντα θα είναι.»

Για το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα που κατέβηκε από την οροφή του ΟΑΚΑ

«Όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν θρύλος του Παναθηναϊκού. Ήταν θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πάνω απ' όλα, πλέον, είναι φίλος μου. Αφήνοντας τα πάντα στην άκρη, είναι φίλος μου. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει από το μπάσκετ. Παραμένει ενεργός στον χώρο. Έχει τον δικό του ρόλο και, όταν βρίσκεσαι ακόμη στο γήπεδο, πρέπει να μπορείς να αποδέχεσαι και το χειροκρότημα και την κριτική. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με κάποια πράγματα».

Για την κίνησή του να αφήσει εσώρουχο στον πάγκο του Ολυμπιακού το 2019

«Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή είναι αυτό που μας διαμορφώνει, αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Παίρνουμε θετικές και αρνητικές αποφάσεις, κάνουμε σωστές επιλογές, κάνουμε λάθη. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για πράγματα.

Επιστρέφω σε αυτά και προσπαθώ να τα ξαναπαίξω στο μυαλό μου, για να δω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα αφήσει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού... Δεν θα το έκανα ξανά.»

Για τα τροχαία στο Μονακό

«Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, οι στροφές στο Μόντε Κάρλο είναι επίσης επικίνδυνες, ευτυχώς δεν ζω εκεί. Δύο από τα τρακαρίσματα που είχαμε ήταν ανάμεσα στο Μεντόν και το Μόντε Κάρλο. Είμαι φουλ ερωτευμένος, έχω νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οδηγώ, φιλάω αυτή που έχω δίπλα μου και τελικά βρέθηκα εκτός δρόμου.

Γιατί πρέπει να ακολουθήσω τη λάθος απόφαση αρχικά. Προσπαθείς να ελιχθείς, είμαι ένα άτομο που εύκολα μπορεί να ελιχθεί. Προσπαθώ να ακούω πολλές γνώμες γιατί δεν ξέρω τα πάντα. Είμαι άνθρωπος που πείθεται εύκολα»

Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να βοηθάει πολύ κόσμο, ήταν πάντα ένας άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά. Συνήθιζε να θυμάται τα ονόματα χιλιάδων, ίσως και 6.000 ανθρώπων που δούλευαν τότε για εμάς. Σε ποια σχολεία πήγαιναν, την τάξη στην οποία φοιτούν. Συνήθιζε να θυμάται τα πάντα.

Έχω φωτογραφική μνήμη με αριθμούς/νούμερα, δεν ξεχνάω ποτέ αριθμούς/νούμερα. Αυτός δεν ξεχνούσε ποτέ ονόματα και πρόσωπα.

Ελπίζω να είναι περήφανος. Η εταιρεία όταν έφυγε τριπλασιάστηκε σε μερικά χρόνια. Όλοι ξέρουμε τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού.

Αλλά θα προτιμούσα να είναι περήφανος για εμένα ως πατέρας, που τα δύο μου παιδιά είναι πολύ πολύ πολύ περήφανα για τον πατέρα τους και όταν τα βλέπω να λένε “σε αγαπάω”, το εννοούν από τα βάθη της καρδιάς τους. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι»