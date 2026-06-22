Παναθηναϊκός: Έφτασε στο T-Center ο Ομπράντοβιτς
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και πλέον όλα είναι έτοιμα για την παρουσίαση του Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς, με την ΚΑΕ να ανοίγει το T-Center για τον κόσμο των πράσινων για να μπορέσουν να αποθεώσουν τον θρυλικό head coach.
Ο Ζοτς έφτασε στο Telekom Center Athens, είδε γνώριμα πρόσωπα και ετοιμάζεται να αποθεωθεί από τον κόσμο και να παρουσιαστεί, επιστρέφοντας στο αγαπημένο του τριφύλλι. Τον υποδέχθηκε ο GM των πράσινων, Δημήτρης Κοντός
ZELJKO IS BACK HOME! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/My8XJidp9q— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 22, 2026
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