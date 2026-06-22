Ο Βενσάν Πουαριέ δεν συνεχίζει στην Εφές, κάτι που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι.

Ο Βενσάν Πουαριέ είχε αποχωρήσει σφαδάζοντας από πόνους στον πρώτο ημιτελικό της Αναντολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε για το πρωτάθλημα Τουρκίας.

Αρχές Ιούνη επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο και η ενημέρωση των Τούρκων ανέφερε πως θα μείνει στα πιτς για 8-9 μήνες. Ένα τεράστιο πλήγμα για τη ρακέτα της Εφές.

Πλέον ο Γάλλος σέντερ αποτελεί παρελθόν από την τούρκικη ομάδα, όπως ανακοινώθηκε. Αφήνει την Εφές μετά από δύο χρόνια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς στη Εuroleague.