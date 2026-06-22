Εφές: Παρελθόν ο Πουαριέ
Ο Βενσάν Πουαριέ είχε αποχωρήσει σφαδάζοντας από πόνους στον πρώτο ημιτελικό της Αναντολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε για το πρωτάθλημα Τουρκίας.
Αρχές Ιούνη επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο και η ενημέρωση των Τούρκων ανέφερε πως θα μείνει στα πιτς για 8-9 μήνες. Ένα τεράστιο πλήγμα για τη ρακέτα της Εφές.
Πλέον ο Γάλλος σέντερ αποτελεί παρελθόν από την τούρκικη ομάδα, όπως ανακοινώθηκε. Αφήνει την Εφές μετά από δύο χρόνια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς στη Εuroleague.
İki sezon boyunca formamızı terleten ve kulübümüzle Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi de yaşayan Vincent Poirier ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 22, 2026
Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Thank you Vincent! pic.twitter.com/5xaJwAEwJ0
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