Mεγάλη μεταγραφή για την Εφές αφού ανακοίνωσε τον Ντάριο Σάριτς.

Λίγο πριν ανακοίνωσε την επέκταση με Λόιντ η Εφές, αλλά το... κερασάκι στην τούρτα ήταν άλλο. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη, κάνοντας δικό τους τον 32χρονο πρώην NBAer με συμβόλαιο 2+1 ετών.

Ο Σάριτς είχε κάνει το ξεπέταγμα στην Εφές τη διετία 2014-16 πριν μετακομίσει στο ΝΒΑ, όπου είχε μια αξιοπρόσεκτη καριέρα σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ,Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς.

Ο διεθνής φόργουορντ με την Κροατία, πάτησε παρκέ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη σε 498 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 10.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Koρυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ το 2017-18, όταν αγωνιζόταν στους Σίξερς και είχε 14.6 πόντους και 6.7 ριμπαουντ ανά ματς. Πέρυσι στο Σακραμέντο δεν τον πίστεψαν πολύ και αγωνίστηκε σε μόλις 5 ματς με 1 πόντο και 1.2 ριμπάουντ μέσο όρο.