Σοκαριστικός τραυματισμός του Πουαριέ: Ανησυχία για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα!

Ο Βενσάν Πουαριέ αποχώρησε σφαδάζοντας από πόνους στον πρώτο ημιτελικό της Αναντολού Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και υπάρχει ανησυχία για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της Αναντολού Εφές μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ στον ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος με τη Φενέρμπαχτσε, όπου ηττήθηκε με 60-59.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο που βρέθηκε να προηγείται με 18 πόντους (33-51) εκτός έδρας έχασε τελικά το ματς έπειτα από «γκολ-φάουλ» του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ στα 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, καθώς στην τελευταία επίθεση το τρίποντο του Σέιν Λάρκιν βρήκε... σίδερο. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Πουαριέ σε ανύποπτη φάση, όταν γλίστρησε το πόδι του στο παρκέ έχει «παγώσει» τους ανθρώπους της Αναντολού Εφές.

Ο Γάλλος σέντερ βρέθηκε πεσμένος στο παρκέ έξι λεπτά πριν από το φινάλε, έκανε πίσω βήματα για να αλλάξει κατεύθυνση, έχασε την ισορροπία του και τραυματίστηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από την Τουρκία κάνουν λόγο για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, τότε είναι πιθανό να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης.