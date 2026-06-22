Όλα έτοιμα στο T-Center για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (13:00) από τον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και ο θρυλικός head coach θέλει να οδηγήσει τους πράσινους ξανά στην κορυφή της Euroleague.

Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι δίπλα στον Σέρβο head coach στο πάνελ, παρουσιάζοντας τον. Όπως μπορείτε να δείτε υπάρχουν δύο θέσεις στο πάνελ, εκεί όπου θα κάτσουν οι Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλος.