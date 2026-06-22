Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Επέστρεψε η αγάπη μας - Ήταν υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού!»

Δείτε όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια προκαλώντας... πανζουρλισμό στους «πράσινους» φιλάθλους.

Ο κόσμος του τριφυλλιού ετοίμασε μία... καυτή υποδοχή στον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης στο Telekom Center Athens πριν την επίσημη παρουσίασή του, ενώ οι δύο άντρες μοιράστηκαν το πάνελ για να παραχωρήσουν τις πρώτες τους δηλώσεις αναφορικά με το κοινό τους μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Το 2024 είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, κάποιοι μπορεί να αμφέβαλλαν. Κατακτήσαμε την EuroLeague, φέραμε το Final Four στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και τώρα έρχεται η στιγμή να κλείσει ο κύκλος με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Επιστρέφει ο κορυφαίος των κορυφαίων. Η αγάπη μας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο Ζέλικο επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Στην οικογένειά του. Κόουτς, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Καλώς ήρθες σπίτι σου.

Αυτή είναι παραπάνω από ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό. Ήταν υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν καλύτερο κι από ένα ευρωπαϊκό».

Για το πώς επήλθε η συμφωνία: «Για μένα αυτή η σκέψη δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου. Από τη στιγμή που ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, πίστευα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε, όφειλε και ήθελα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα.

Ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και, τα τελευταία χρόνια, ωρίμαζε συνεχώς. Θεωρούσα πως, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και οι συνθήκες θα είναι οι σωστές, ο δρόμος μας θα συναντηθεί ξανά.

Ευτυχώς, αυτή η στιγμή έφτασε».

Για το τεχνικό επιτελείο: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία. Από αυτή την ομάδα έχουν περάσει ιερά τέρατα του αθλήματος, άνθρωποι που άφησαν το αποτύπωμά τους και συνέβαλαν στις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Οποιοσδήποτε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει, να βοηθήσει και να είναι χρήσιμος στον σύλλογο, έχει ανοιχτή την πόρτα του Παναθηναϊκού.



Στόχος όλων μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε να γράφουμε το μέλλον αυτού του μεγάλου συλλόγου».

Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την αντιπαλότητα: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι αντίπαλοι. Ο μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε, έχασε φέτος τον τελικό. Θυμάμαι τον Ζέλικο να λέει ότι πρέπει να την περάσουμε τη Ρεάλ. Αν θεωρείται ότι το ερώτημα είναι αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, ναι θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Ελπίζουμε ότι μία ημέρα θα την περάσουμε».

Η αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Τα τελευταία χρόνια περάσαμε πολλές πίκρες. Ο ένας άνρθωπος που με έπαιρνε πάντα τηλέφωνο ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου έλεγε να μην ανησυχώ δίνοντάς μου συμβουλές. Σαν προπονητής μπορεί να ήταν αντίπαλος. Σαν προπονητής ποτέ».

Η τελευταία ατάκα Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Can you imagine? Zeljko is back!»