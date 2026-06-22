Παναθηναϊκός: Ο εορτάζων Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι στο πάνελ δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτελεί μια νέα εποχή στο τριφύλλι που επανενώνεται με έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην ομάδα και μαζί της έχει πανηγυρίσει μεταξύ άλλων, πέντε τίτλους Euroleague.
Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.
Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έχει γενέθλια σήμερα, θα είναι δίπλα στον Σέρβο head coach στο πάνελ σε μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στο θρύλο της προπονητικής.
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