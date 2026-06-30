«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Τέιλορ, παλεύει να τον κρατήσει η Βαλένθια»
Τα δημοσιεύματα έχουν πάρει... φωτιά σχετικά με το μέλλον των παικτών της Βαλένθια που διέπρεψαν τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Η «Marca» έγραψε χθες (29/06) την τεράστια προσφορά που έχει καταβάλει η Ρεάλ για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια, ενώ σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Τέιλορ.
Οι «νυχτερίδες» κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να κρατήσουν τους δύο παίκτες που ήταν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες την περασμένη σεζόν, προσφέροντάς του παρόμοια χρήματα όπως οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται. Την τελική απόφαση όμως θα την πάρουν οι παίκτες.
Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει: «Ο Κάμερον Τέιλορ και ο Χάιμε Πραντίγια έχουν ήδη στα χέρια τους προτάσεις ανανέωσης των συμβολαίων τους. Οι προσφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα. Η Βαλένθια Μπάσκετ είναι διατεθειμένη να καλύψει τις καθαρές αποδοχές που προσφέρουν οι δύο «κολοσσοί», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα καταβάλει μεγαλύτερο μικτό μισθό και θα επιβαρυνθεί με υψηλότερο συνολικό κόστος από τους ανταγωνιστές της. Η τελική απόφαση ανήκει στους ίδιους τους παίκτες. Παράλληλα, η Βαλένθια αυξάνει τον προϋπολογισμό της».
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ℹ️ Kameron Taylor y Jaime Pradilla tienen oferta de renovación encima de la mesa. Las ofertas son muy importantes. Hay interés de Panathinaikos y de Real Madrid respectivamente. Valencia Basket está dispuesto a igualar neto de los dos transatlánticos, incluso pagando más salario… pic.twitter.com/ieRuIvhsd8— Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) June 30, 2026
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