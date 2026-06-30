Η Βαλένθια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη... διπλή πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Μπράνκου Μπάντιο, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα παρά την προσπάθεια της ομάδας.

Η Βαλένθια βλέπει έναν προς έναν τους παίκτες της να αποχωρούν με νέες φιλοδοξίες και για καινούριους προορισμούς παρά την επιτυχημένη πορεία της ομάδας.

Ένας από αυτούς είναι και Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και όπως αποκαλύπτουν ισπανικά μέσα η Βαλένθια δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις δελεαστικές προτάσεις προς το πρόσωπό του.

Οι «νυχτερίδες» ουσιαστικά ισοφάρισαν την αρχική οικονομική προσφορά του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όταν οι «πράσινοι» επανήλθαν με δεύτερη, αισθητά υψηλότερη πρόταση, η Βαλένθια αποφάσισε να μην μπει σε διαδικασία πλειοδοσίας.

Για τον Ζαν Μοντέρο τα δεδομένα διαφέρουν, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου παραδέχθηκαν ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε περιθώριο ανανέωσης, καθώς ο ίδιος ο παίκτης είχε αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του σε έναν σύλλογο που θα διεκδικεί κάθε χρόνο την κατάκτηση της EuroLeague και θα του προσφέρει τη δυνατότητα να αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης. Παρά τη σημαντική οικονομική πρόταση που του κατέθεσε η Βαλένθια, εκείνος την απέρριψε, εκτιμώντας ότι στην Ελλάδα θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους αγωνιστικούς του στόχους.