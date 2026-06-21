Παναθηναϊκός: Τα λάικ των Μοντέρο και Βαλαντσιούνας στην ανακοίνωση της επιστροφής του Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια με την «πράσινη» ΚΑΕ να κάνει γνωστή την σπουδαία είδηση, ενώ και η EuroLeague ανήρτησε αφιερωματικό βίντεο.
Στο συγκεκριμένο βίντεο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης πάτησαν «like» τόσο ο Ζαν Μοντέρο που βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, όσο και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δείχνοντας ότι τους άρεσε η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «πράσινων» από τον κορυφαίο Σέρβο προπονητή.
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