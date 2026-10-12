Το story του Γιαννακόπουλου με πινελιά playmobil: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του, τον διακαή πόθο του για τον Παναθηναϊκό, Νίκολα Γιόκιτς.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι στο Euroinsiders, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αποκαλύψει πως ο διακαής του πόθος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο χαρακτήρισε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και αποκάλυψε πως του έκανε κρούση στο Ντένβερ για τον Σέρβο αστέρα.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με story του στο instagram έδειξε για άλλη μια φορά την... τρέλα του για τον Joker που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει τη σεζόν στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς.

Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story με πινελιά playmobil, στο οποίο είναι ο ίδιος και έβαλε λεζάντα: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς». Kαι στη συνέχεια πόσταρε και την μαγική no-look ασίστ του Σέρβου στο ματς των Νάγκετς με τους Τζαζ.