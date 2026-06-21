Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό και ο διεθνής Τύπος δεν γινόταν να μην σταθεί στον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον ανακοινώνει. Ο Βασιλιάς επέστρεψε στο... σπίτι του και θέλει να οδηγήσει τους πράσινους ξανά στην κορυφή της Euroleague.

Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι και πάλι στο αγαπημένο του τριφύλλι και ο διεθνής Τύπος δεν γινόταν μην αναφερθεί στη μεγάλη επιστροφή του Ζοτς στον Παναθηναϊκό.

«Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό δεκατέσσερα χρόνια αφότου αποχώρησε», ανέφερε η Mundo Deportivo. «Η επιστροφή του βασιλιά», αναφέρει ο τίτλος της Marca για την επιστροφη του Ζοτς.

«Ο δάσκαλος επιστρέφει στην Αθήνα», έγραψε η ισπανική AS. «Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκός, η ιστορία συνεχίζεται», αναφέρει η Mozzart. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Sportklub.

«Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην γίγαντα της Αθήνας όπου έχτισε μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες του ευρωπαϊκού μπάσκετ», τονίζει το Sportando.