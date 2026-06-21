Oμπράντοβιτς: Πως υποδέχθηκε ο διεθνής Τύπος την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό
Ο Ζέλικο Ομπραντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον ανακοινώνει. Ο Βασιλιάς επέστρεψε στο... σπίτι του και θέλει να οδηγήσει τους πράσινους ξανά στην κορυφή της Euroleague.
Ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι και πάλι στο αγαπημένο του τριφύλλι και ο διεθνής Τύπος δεν γινόταν μην αναφερθεί στη μεγάλη επιστροφή του Ζοτς στον Παναθηναϊκό.
«Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό δεκατέσσερα χρόνια αφότου αποχώρησε», ανέφερε η Mundo Deportivo. «Η επιστροφή του βασιλιά», αναφέρει ο τίτλος της Marca για την επιστροφη του Ζοτς.
«Ο δάσκαλος επιστρέφει στην Αθήνα», έγραψε η ισπανική AS. «Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκός, η ιστορία συνεχίζεται», αναφέρει η Mozzart. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Sportklub.
«Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην γίγαντα της Αθήνας όπου έχτισε μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες του ευρωπαϊκού μπάσκετ», τονίζει το Sportando.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.